‘ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ’

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನ, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮನಗೂಳಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ವಿರತೀಶಾನಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ,'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವಾಚಾರಣೆ, ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಡೆ–ನುಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'5 ದಿನಗಳ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನ, ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ವಿ ಚಾರಗಳ ಚಿಂತನೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಚನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ 5 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ, ಬಸವ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಲಿಂಗದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಣುಕಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿವೃತ್ತ ಪಿಎಸ್ಐ ಬಸವನಗೌಡ್ರ ಕನಸಾವಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಕೆ.ಪಂಪಣ್ಣ, ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅಮರೇಶ ಗಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅಮರಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ, ದೇವಪ್ಪ ಕೋಳೂರು, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೆಣಸಗಿ, ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಸೇಡದ್, ರಾಜಶೇಖರ ವೈಜಾಪುರ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗುಗ್ಗರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>