ಜಾಗೃತರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಯಲಬುರ್ಗಾ: 'ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಯೇ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜೆ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಂದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗ್ರಾಹಕ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಲವೇ ಜೀವಾಳ. ನೀರನ್ನು ಹಿತ ಮಿತ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿಂತಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಪಚಪುರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಎಸ್. ನಾಯ್ಕರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಸನ್ಸಾಬ್ ನದಾಫ, ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಮಠ, ಹನಮಗೌಡ, ಇದ್ದರು. ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋಳಿಹಾಳ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>