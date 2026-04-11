ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ: ಮುರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಪಟ್ಟಣದ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಓಣಿಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಫ್ಟ್ ಯಂತ್ರ ಹೊತ್ತು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅರ್ಧಭಾಗ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜರುಗಿದೆ. ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ಸಂಚಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಪೂರ್ಣ ತುಂಡಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-35-463942804</p>