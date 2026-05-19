ಪಿಡಿಒ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ; ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು

ಯಲಬುರ್ಗಾ (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ): ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇಶಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು. 

2025ರ ಫೆ.22ರಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎವೈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ದಿಢೀರನೇ ಮಗ ಭೀಮೇಶನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಸದಸ್ಯೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಡಿಒ) ರತ್ನಮ್ಮ ಗುಂಡಣ್ಣವರ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸದಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಗಳು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಅರೋಪಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದ ಸದಸ್ವತ್ವ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.