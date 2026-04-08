ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅರಿವಿನ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಮರುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕ್ಷೌರಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೊಗ್ಗಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಶಿವಶರಣ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಅರಿವಿನ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಶರಣರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚ ಕಮಿಟಿಯ ನಡೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ. ಇದು ಹಡಪದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಅಗೌರವ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಅರಿವಿನ ಗುಹೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಕೂಡಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಣ್ಣ ಹಡಪದ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಾಳಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭುರಾಜ ಮಾರನಾಳ, ದೇವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನೀಲಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ, ಆನಂದ ಹಡಪದ, ವೀರೇಶ ಸಂಗನಾಳ, ಪ್ರಭುರಾಜ ತಲ್ಲೂರು, ಶರಣಪ್ಪ ಕರಮುಡಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಬಸಪ್ಪ ರಾಟಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಡಪದ, ನಾಗರಾಜ, ಹನುಮೇಶ, ಶರಣಪ್ಪ ಕುಡಗುಂಟಿ, ದೇವರಾಜ ಹೊಸೂರು, ರೇವಣಪ್ಪ ಕೊನಸಾಗರ, ಬಸವರಾಜ ಬಂಡಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ನಾಗರಾಜ ಬಂಡಿ, ವೀರೇಶ ಹಡಗಲಿ, ಬಸಪ್ಪ, ಶರಣಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ಪ್ರಭುರಾಜ ಕಲ್ಲೂರು ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-35-58072327</p>