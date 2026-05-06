ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ; ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಶಿವರಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೇ ಮೇ 10ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶರಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಪ್ಪ ವಕ್ಕಳದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಭೆ ಕರೆದು ದಿನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಶಿಧರ ಸಕ್ರಿ, ಪಿ.ಬಿ.ಕುಂಬಾರ, ಬಸವರಾಜ ಗೊಗೇರಿ, ದೇವರಡ್ಡಿ ಮುಂದಲಮನಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅರವಿಂದ ಮುಂದಲಮನಿ, ದೇವಪ್ಪ ಅರಕೇರಿ, ಡಾ.ಶಿವನಗೌಡ ದಾನರಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕ ಮಾದಿನೂರು, ಬಸವರಡ್ಡಿ ಬೀಡನಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-35-1822240002</p>