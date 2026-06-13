ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal

ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ

Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppal
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT