ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಸಾವು; ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬೆಳೆಹಾನಿ

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಎಮ್ಮೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆಯು ಮೊದಲು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿರೂಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಮ್ಮೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿವೆ. ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದ ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗುಳಗುಳಿ ಎಂಬವರ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೆಲಕ್ಕುರಳಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಕಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮತ್ತು ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜನರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗಿನ ಆರ್ಭಟ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಗಡಿನ ಛಾವಣಿಗಳು ತರೆಗೆಲೆಗಳಂತೆ ಹಾರಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚದುರಿ ಬಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಸೂರಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಧೂಳು ಎದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದಿತು. ವಾರದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತರಕಾರಿ, ಕಿರಾಣಿ ಇತರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತೋಟಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ರಾಯಚೂರು, ಹನುಮಸಾಗರ ಕಡೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಕೆಲ ತಾಸುಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರದ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಗಳು ಉಕ್ಕಿಹರಿದವು. ಹಲವೆಡೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಜನರು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-35-1881250448</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>