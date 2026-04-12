‘ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತವರೂರು’

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ‘ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತವರು ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಬುಧೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಲಬುರ್ಗಾದ ಪೂರ್ವಜರು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಭಕ್ತಿ, ಭಾವದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠವು ಸದಾಕಾಲವೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೂ ಯಲಬುರ್ಗಾಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಶಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಬಂದು 2 ತಿಂಗಳು ನೆಲೆಸಿ ರಾಯರ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಶ್ರೀಮಠವು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ದರಾಗೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮಠವು ಯಲಬುರ್ಗಾದ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಲಾಭಾರದ ಹಣವನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಠವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ, ರಾಯರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಲಕ್ಷ ರಾಯರ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಯರ ಮಠವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ ಜೋಶಿ, ಸುನೀಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುಧೀರ್ ಕೊರ್ಲಳ್ಳಿ, ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ, ಗುರುರಾಜ್ ತೊಂಡಿಹಾಳ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಜೋಶಿ, ಸಂತೋಷಿಮಾ ಜೋಶಿ, ವಂಸತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ತೇದಾರ, ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ ಪುರೋಹಿತ್, ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಪಟವಾರಿ, ನಾರಾಯಣ ಗಂಗಾಖೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-35-1016274139</p>