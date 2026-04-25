ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ: ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಆದೇಶ

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾಟಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಲಿತಾ ಎಂಬವರು ವಸೂಲಾದ ಸಾಲವನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೇ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸೂಲಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ (ಬಡ್ಡಿ) ಸೇರಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮರು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ₹20,62,674 ಅಸಲು, ₹7,29,051 ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹27,91,727 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>