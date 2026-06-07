‘ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲೆದೂಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ’

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ‘ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಲೆದೂಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ಣಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಸ್ವರಸಾಮ್ರಾಟ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮುಖಂಡ ಸಿದ್ದು ಕೆ.ಮಣ್ಣಿನವರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ದೇವೇಂದ್ರಗೌಡ ಪೂಜಾರ, ತತ್ವಪದ ಶೇಖರಗೌಡ ಪೂಜಾರ, ವಚನ ಸಂಗೀತ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಂತ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ವೀರೇಶ ಬೇವೂರ, ತಬಲಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಮನಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮೌನೇಶ ಚನ್ನದಾಸರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸ್ವರಸಾಮ್ರಾಟ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಗಣ್ಯರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮನಿ, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಮಣ್ಣಿನವರ, ಹನುಮೇಶಪ್ಪ ಕೋನನಗೌಡ್ರ, ವೀರೇಶ ದೊಡ್ಮನಿ, ಬಸಪ್ಪ ಈಳಿಗೇರ, ಹುಲಗಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ, ಮಾನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-35-1712659284</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>