‘ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ’

<p><em>ಉಮಾಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ</em></p>.<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅನುಭವವು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ-ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ-ನಿಲೋಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಮುಳ್ಳಿನಕಂಟಿಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತಗ್ಗು ದಿನ್ನೆಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳಿದ್ದು, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಎದುರಾಗುವ ವಾಹನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ವಾಹನ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಎದುರಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ತಲೆದೋರಿದೆ.</p>.<p>ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾದಿಂದ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ ಶಾಸಕರಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಜಿಎಸ್ವೈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಡಾಂಬರೀಕಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಅರ್ಧಭಾಗ ಹಾಗೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಾಂಬರೀಕಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಸುಕಮುನಿ ಬಡಿಗೇರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಹಲವು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಿಲೋಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಶರಣಪ್ಪ ಗದ್ದಿ ಮತ್ತು ಯಮನೂರಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ, ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಸಂಚಾರವು ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಕನಕಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಮಾರುತಿ ಗೌಡ್ರ, ಖಾಸೀಂ ಸಾಬ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ದೀಪಾಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಮನಿ, ಹನಮಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-35-1104346607</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>