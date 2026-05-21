ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ

ಉಮಾಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 83ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 15 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ಕೂಡಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಕೋ ಎನ್ನಿತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಕ್ ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅದೂ ಕೂಡಾ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದೂ ಕೂಡಾ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮೈಲಾರಗೌಡ್ರ ತಳವಗೇರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿ, ಯೋಚನೆಯಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ತಂತಿ ಬೇಲಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಲಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸದೇ ಇರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾದರಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಮತಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸುಂದರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ