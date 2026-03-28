‘ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾರಿ’

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯೋಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಚನ ದರ್ಶನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ನಿಂಗೋಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಅನುಭಾವದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ, ಸುಧಾರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡುವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ಕಲಹಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, '12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮನ್ನೇರಾಳದ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ ಯಶವಂತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಸತ್ಸಂಗದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬದುಕು ಸಾಫಲ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ತಲ್ಲೂರಿನ ಅಂದಾನಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಶೋಕ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ರಮೇಶ ಅವಜಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಳಿಗೇರ, ವಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನಮಠ, ಶರಣಪ್ಪ ದಾನಕೈ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ, ಶರಣಪ್ಪ, ಮುದಿಯಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>