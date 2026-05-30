ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ‘ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಬೇಕೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿಯೇ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ವಹಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಸಿಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕಸ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾ ಕಂಚಿ, ನಾರಾಯಣ ಗಂಗಾಖೇಡ, ಸುಭಾಷ್ ಭಾವಿಮನಿ, ರಮೇಶ ಬೇಲೇರಿ, ಯಂಕಣ್ಣ ಜೋಶಿ, ವನರಾಜ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸರಗಣಚಾರ ಸೇರಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-35-1552955810</p>