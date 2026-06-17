<p><em>ಉಮಾಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ</em></p>.<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಪಟ್ಟಣದ 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಬವಣೆ ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾರ್ಡ್ನ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಾರ್ಡ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲಿ ನಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂ ಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ನೀರಿನ ಬವಣೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತಲೆದೋರಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯುವಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡ್ನ ಜನತೆಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂ ರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಶಿವಕುಮಾರ ನಿವಾಸಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ನೀರಿನ ಕುಮಾರ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತ. ಸ್ವಂತ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ವಾರ್ಡ್ನ ವಿವಿಧ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಇವರು ಜನರ ನೀರಿನ ಬವಣೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ವಾರ್ಡ್ನ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವಾರ್ಡ್ನ ಜನರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನೀರಿನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾದ 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೂ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-35-904560404</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>