ಯಲಬುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಗೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನೂತನ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭರಮಣ್ಣ ಜಿನ್ನಾಪುರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂದಪ್ಪ ಕುರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕನಕಪ್ಪ ಹಿರೇವಡ್ರಕಲ್ಲ, ವೀರೇಶ ಬಲಕುಂದಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮಹೀಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುರುಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪತ್ತಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಾಳಕೇರಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹೊಳೆಯಾಚೆಯವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭೋವಿ, ಕುಕನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದ ಮಾಳೆಕೊಪ್ಪ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗಿಜಗಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಂದ್ರಾಳ, ಕನಕಪ್ಪ ಕಲ್ಲಹೊಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ನಾಗರತ್ನ ಸೋಮನಗೌಡ, ನಿರ್ಮಲಾ ಕುರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-35-1623490</p>