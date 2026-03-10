ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಮಾಟಲದಿನ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಯಲಬುರ್ಗಾ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಟಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 21 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುರಾಣವು ಮಹಾಮಂಗಲಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬಾಳಿಮಠ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಂಗಮ ವಟುಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ, ಐದು ಜೊಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕುಂಭೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಕರಿಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬುಡಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೇರು ಎಳೆಯುವ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತರಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಭಿಮನಗೌಡ ಜಾಲಿಹಾಳ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾಟಲದಿನ್ನಿ, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ, ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ತರಲಕಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕವಂಕಲಕುಂಟಾ, ಗುನ್ನಾಳ, ಹುಣಸಿಹಾಳ, ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಮುಸಲಾಪುರ, ಮರಕಟ್, ನರಸಾಪುರ, ಬೀರಲದಿನ್ನಿ, ಯಡ್ಡೋಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>