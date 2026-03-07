ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಂಡ್ಯ | ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ: ಕಾಡುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:25 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:25 IST
ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸದಷ್ಟೂ ಆಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು
ಎಸ್‌.ಎಂ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
Agricultural activityMandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

