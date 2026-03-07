ಮಂಡ್ಯ | ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ: ಕಾಡುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ: ‘</strong>ಹೊಲಗಳ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗದು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕಡೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘ(ಮಳವಳ್ಳಿ)ದ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ‘ಅಡಗಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ–ಅಮೃತವಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಎಂಸಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಲು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು; ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ರೈತರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1960ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಬ್ಬು, ರಾಗಿ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ಮಂಡ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎಸ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲಿದೆ. 2003ರಿಂದಲೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೂ ನೀರಾವರಿ ಮಂಡ್ಯ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಲಾಭಗಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಂಗೇರಿ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾವಯಕ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಫಲಿಸಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್.ನಂದಿನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಸತ್ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><blockquote>ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸದಷ್ಟೂ ಆಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ</span></div>.<h2>‘ಗಿಡ–ಮರ ದನ–ಕರುಗಳಿಗೂ ಜಾಗ ಕೊಡಿ’</h2>.<p>‘ರೈತರ ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಕೀಟ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೂ ರೈತರು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೇ 2–3ರಷ್ಟು ಜಮೀನಿನ್ನ ದನ ಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಶೇ 87ರಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ–ಮರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ‘ಪಕ್ಷಿಗಳ 10 ಗ್ರಾಂ ಮಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪಾರಿವಾಳದ ಹಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಂಧಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಮಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ರೈತರ ಮಿತ್ರ ಆಗಿವೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಇದೆ ಎಂದರೆ ಆ ಜಮೀನು ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಗೆಜ್ಜಲು ಹುಳು ಹಸಿಮರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಭೂಮಿ ಸತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>