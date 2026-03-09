ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಂಡ್ಯ: ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:54 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:54 IST
ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕುಲಪತಿ 
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕುಲಪತಿ ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿವಿ
Mandya

