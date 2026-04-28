ಐನೋರಹುಂಡಿ: ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಸಮೀಪದ ಐನೋರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕು ನಾಯಿ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ ನಡೆದು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಶಾಂತರಾಜು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಾಜು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕು ನಾಯಿ ನಡುವೆ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೋಳಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿರತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗವಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಮರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>