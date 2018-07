ಕಿಕ್ಕೇರಿಯ 40 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ‘ಮಿ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ ಈಸ್‌ ಸು ವಾ ರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌’ (ನನ್ನ ಉಡುಪು ನಿಮ್ಮವು) ಅಭಿಯಾನದಡಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಾಣದ ಗ್ರಾಮದ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೌರ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿವೆ.

ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದ 40 ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎನ್‌ಜಿಒ ‘ಆರೋಹ’ ಸದಸ್ಯರು ಸೌರದೀಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌’ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್‌ಜಿಒ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ನೇರವಾಗಿ ಗುಡಿಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ ತೆರಳಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

The amazing response to ‘Mi Wardrobe is Su Wardrobe’ enabled us to light up homes of 40 families living in darkness in Kikkeri through the #LiterOfLight initiative. Thank you @StdElectricals for helping us install eco friendly solar lamps, brightening 200 lives #Coexist pic.twitter.com/foGqvzZE5F

— Alia Bhatt (@aliaa08) July 13, 2018