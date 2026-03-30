ಆನೇಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಉತ್ಸವ: ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ರಘು ಪ್ರಥಮ

<p>ಆನೇಕಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂತ್ ಫಾರ್ಮರ್ ತಂಡದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ರಘು ಅವರು ಪ್ರಥಮ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹35 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ₹25 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಟ್ರೋಪಿ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೈತರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಾಹಸಮಯ ಸಂಚಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 11 ಡ್ರಂಗಳನ್ನು ಯೂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಡ್ರಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಾಗದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಸಬಲ ರೈತ– ಸಮೃದ್ಧ ಗ್ರಾಮ’ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-15-1881269961</p>