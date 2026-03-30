ಅಂಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಿನ ರಂಗೋತ್ಸವ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಹೋಬಳಿಯ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದವು. ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ತಳಿರು ತೋರಣ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಬೇಕು. ರೈತರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಯಲು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹದವಾಗಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಾಗಿದ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮಟೆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾಪ್ರಕಾರ ಮೇಳ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಸಲುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಜಡೆಕೋಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು. ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>