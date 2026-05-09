ಅರಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಹಬ್ಬ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಳೆರಾಯನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ ಬಸವಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರ ರೇವಣ್ಣ ಜೋಡಿ ಬಸವಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಸವಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಯ್ದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಜತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವರು 'ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಮಳೆರಾಯ ಹೂವಿನ ತೋಟಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ....' ಎಂದು ಮಳೆಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರು. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಎ.ಎಸ್. ರಾಜು, ಕುಮಾರ್, ನವೀನ್, ರೋಹಿತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಾಸು ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಾಳಿ ದೇವಪ್ಪನ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಳೆರಾಯನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಧವಸ, ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಎ.ಎಸ್. ಕಿಶೋರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>