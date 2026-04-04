ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ: ಫಲಹಾರದಯ್ಯನ ಸೇವೆ

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಸಮೀಪದ ರಾಜ ಬೋಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರ (ಬಿಜಿಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಯ ಫಲಹಾರದಯ್ಯನ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚೆನ್ನರಾಜೇ ಅರಸು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಫಲಹಾರದಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಪುರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಠದಿಂದ ಕೊಂಬು, ದಳವು, ಮಸತಿ, ತಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೋಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗದ್ದುಗೆ, ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ ಗದ್ದುಗೆ, ಚೆನ್ನಾಜಮ್ಮನ ಗದ್ದುಗೆ, ಉರಿ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಪುರಿ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು , ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊರ ಮಠದ ಬಳಿಯಿರುವ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಊರಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಫಲಾಹಾರದ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪಂಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ಫಲಹಾರದಯ್ಯನ ಸೇವಾಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>