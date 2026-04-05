ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದವರ ಧ್ವನಿಯೇ ಬೀದಿನಾಟಕ: ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ.ಸುರೇಶ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮುಕ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೀದಿನಾಟಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ.ಸುರೇಶ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಎಂಪ್ಟಿ ಪಾಕೆಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್’ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ‘ಆಪ್ತ ಸಂವಾದ’ 3ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಹುಲಿ’ ನಾಟಕ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಜಿ. ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ನಡೆಸಿದ ಆಪ್ತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೊಂದವರ ಪರ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೀದಿನಾಟಕಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡ ಚಿತ್ರಣಗಳೇ ನನ್ನ ನಾಟಕ (ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಹುಲಿ) ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರು ನನಗೆ ‘ರಾಯಧನ’ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು. </p><p><strong>ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಅಭದ್ರತೆ:</strong></p><p>‘ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೇಶ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಖಾಸಗೀಕರಣದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅಭದ್ರತೆಯ ಬದುಕು. ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಲೇಖಕರೊಡನೆ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಆಪ್ತ ಸಂವಾದ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ</strong></p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ (ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಮುಟ್ಟಿಸುವ ‘ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು’ ಎಂಬ ಧಾವಂತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಇಂದಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಎಂದು ಬಿ.ಸುರೇಶ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಣೀತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p><strong>‘ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಬದ್ಧತೆ ಕಣ್ಮರೆ’</strong></p><p>‘ಇಂದಿನ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರಹಗಾರರು ಧೈರ್ಯ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ. ಸಾಹಿತಿ ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಂಥವರು ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿ.ಸುರೇಶ ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ‘ಕೋಮುವಾದ’ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವರ ಭಾಷೆ, ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಗಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>