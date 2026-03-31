ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ವೈಭವ

ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈರಮುಡಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕಪುರಂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ 'ಬಂಗಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ' ವೈಭವದಿಂದ ನೇರವೇರಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ದಲಿತರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿನವರ ಮನೆ ದೇವರಾದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಶೋಕಪುರಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಹೂ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಉತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಕುದರೆ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾದ ಸ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಒಳಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪಡಿಯೇತ್ತ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾದುಕುಳಿತು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇವೆ:

ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈರಮುಡಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ವೈಭವ ಏ.1ರಂದು

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಏ.1ರಂದು (ಇಂದು) ರಾತ್ರಿ ವಜ್ರಖಚಿತ ರಾಜಮುಡಿ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲು, ಸಾಲುಮಂಟಪದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ಜಗಮಗಿಸುವ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಲೇಸರ್ ಷೋ ಇದ್ದು, ಸಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.