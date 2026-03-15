ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬೆಳಕು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಆಶಾಕಿರಣ: ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌

ಮಂಡ್ಯ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹನೀಯರ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಒಂದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಯಾಣದ ಬೆಳಕು ಬಸವಣ್ಣ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಲಿತರನ್ನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಅಪ್ಪಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರು.

'ಇವತ್ತಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ರಕ್ತಪಾತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗಿರುವ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಎಂದರು.

ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಗದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ: 'ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಮುಂತಾದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆ.ಪಿ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಕುಂದ ಅವರ 'ಕಲ್ಯಾಣದ ಬೆಳೆಕು ಬಸವಣ್ಣ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀರಾ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ಸಂದೇಶ್, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶೋಭಾ ಎಂ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಾಹುಲ್, ಎಂ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಘುನಂದನ್, ಕಬ್ಬಾಳಯ್ಯ, ಟಿ.ಡಿ. ನಾಗರಾಜು, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಕುಂದ, ಆನಂದ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯ, ಎಚ್.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

'ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರತಿಮೆ: 3 ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತು'

ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಕಡೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಮಕಾರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ