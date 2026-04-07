ಜನಮನ್ನಣೆ ‘ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌’ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಮಂಡ್ಯ: 'ಜನರು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಜನರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲೋಕಪಾವನಿ ನದಿಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ನನಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಗೌರವ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಿ (ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ) ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆದರೂ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕರೆದು ಗೌರವಸಿದ್ದೀರಾ. ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ರಾಜಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆ ಆಗಲು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಒತ್ತಾಸೆ ಇದೆ. ತಾಯಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಅರ್ಜಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಶಾಸಕರಾದ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

'ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ'

'ನಾನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ಲಸ್ 70, 75 ಗೇಟಿನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಹಾಕಿದ್ದರು. ರಿಪೇರಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಹಲವು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆದರೂ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈಗ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

'ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋದರೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು. 'ಇದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಶಾಪ ಇದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

'ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ'

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸದರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕಲ