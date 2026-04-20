‘ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ’

<p>ಬೆಳಕವಾಡಿ: ‘ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾದಿ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ದಾಂತ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಕುಂದೂರು ರಸ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಂಚುಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಬಳಗದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 10ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಕಂಡಾಯ, ಬಸವ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೊರ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟದ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹೊತ್ತು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಕಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಠದ ಪಟ್ಟದ ಬಸವನನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಡಕನಪುರ ಹಲವಾರ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಣಕೊಳ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿದ್ಗನಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹರೇಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಗವಿ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೇದನಿ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಗಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಕುಂದೂರು ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಸವ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ,ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಾ ಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-40-607838233</p>