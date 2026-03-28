ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರಾಮನವಮಿ

ಭಾರತೀನಗರ: ಭಾರತೀನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ ಬೌದ್ಧಯಾನ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀ ಕಾಲೇಜು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತಾಂಜನೇಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಷತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜೈಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಭಾವಿಪದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಮಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಮಾದೇಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಮು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ, ಸಂಚಾಲಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಎ.ಎಲ್.ರಮೇಶ್, ಬಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಮನಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಮನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಬೋರೇಗೌಡ, ಈಶಪ್ರಸಾದ, ಜಗನ್, ಅಭಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಗಂಗಾಧರ್, ಗೌತಮ್, ಬೋರೇಗೌಡ, ಪುನೀತ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಯಶ್ವಂತ್, ರಂಜನ್, ನವೀನ ಮತ್ತಿರರರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ವಿರಾಂಜನೇಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ, ರಾಮನ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಹೇಮಂತ್, ಸುನೀಲ್, ಕುಮಾರ್, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಅರ್ಕೇಶ, ಅಂಗಡಿ ಶಿವು, ನಂದೀಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಮೀಪದ ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಸಡಗರ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮೀಪದ ಕಾಡನಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಮಣಿಗೆರೆ, ಗುಡಿಗೆರೆ, ಮೆಣಸಗೆರೆ, ಕಾರ್ಕಹಳ್ಳಿ, ದೇವೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಬೊಪ್ಪಸಮುದ್ರ, ಮಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಮಿ ಆಚರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260328-40-453937586