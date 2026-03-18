ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಡಾ. ವಿಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಳವಳ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ವಿಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚೆಕೇರಿ ಬೀದಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನುಷಿ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅನನ್ಯ ಹಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್ಪಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದ್ದು, 30ರಿಂದ 65ರ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುವ ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇತರ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಾ.ಪರ್ಜಾನ ಪ್ರಮೀಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಐಕ್ಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎನ್. ಸರಸ್ವತಿ, ಆಶಾಲತಾ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಬಿ.ಎಸ್. ಅನುಪಮಾ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬಿ. ಸುವರ್ಣಾದೇವಿ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ನಳಿನಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬನಶಂಕರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಬಸವರಾಜು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ವೆಂಕಟರಂಗಯ್ಯ ಇದ್ದರು.