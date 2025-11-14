ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಕಾದಿರುವ 2,271 ಪೋಷಕರು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 79 ಮಕ್ಕಳ ಲಭ್ಯತೆ: ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:21 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:21 IST
Mandya

