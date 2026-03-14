ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ: ಸಿಐಟಿಯು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಂಡ್ಯ: 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೇತನ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಐಟಿಯು, ಎಐಡಿಬ್ಲ್ಯೂಎ, ಎಐಕೆಎಸ್ ಜಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

118ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕುಂಭ ಹೊರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಬಿಎಲ್ಒ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿರಾಮ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವರ್ಮಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ದೇವಿ, ಸಿ.ಕುಮಾರಿ, ಎಂ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಹನುಮೇಶ್, ಸುಶೀಲಾ, ಎ.ಬಿ.ಶಶಿಕಲಾ, ಮಂಗಳಾ, ಅರುಣ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

'ಮನರೇಗಾ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ' 'ದ್ವೇಷ ಅಪರಾಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ಮನರೇಗಾ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ನಗರಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200 ದಿನ ಕೆಲಸ ₹600 ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕೂಲಿಕಾರ ವಿರೋಧಿ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಮಿಕರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿಐಟಿಯು ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿ.ಕುಮಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.