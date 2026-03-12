ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
mandya

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ: ಮನೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ; ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ!

ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ; ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸರ್ವರ್‌ ಡೌನ್‌
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:27 IST
Venugopala K.
ಪ್ರತೀಕ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ 
ಅನಿಲ್‌ ಎಚ್‌.ಕೆ. 
ಉಮೇಶ್‌ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 
Mandya

