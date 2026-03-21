ಪಾಂಡವಪುರ: ಚಂದ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಈದ್–ಉಲ್‌–ಫಿತ್ರ್

ಪಾಂಡವಪುರ: ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್ ಆಚರಿಸಲು ಸಕಲದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಉಪವಾಸದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಹರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೂ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸದೆ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದಾಗ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಉಪವಾಸದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆತು ಕಷ್ಟ–ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿ, ತಬ್ಲೀಖ್, ಅಹಲೆ ಹದೀಸ್ ಪಂಥದವರ ಒಟ್ಟು 4 ಮಸೀದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಕುರಳಿ, ಹರವು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೀದಿಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಹೊರಡುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈದ್ಗಾ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಧರ್ಮ ಗುರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಬೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾರೆ.

ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಭಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಯಾರು ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗದೆ, ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಖಬರಸ್ತಾನ್ಗೆ (ಸಮಾಧಿ) ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಅಗಲಿದ ಕುಟುಂಬದವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸಬಟ್ಟೆ–ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ:

ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬಿರ್ಯಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ, ಖರ್ಜೂರ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ, ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಸಂಪತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ದಾನ'

'ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಈದ್ ನಮಾಜ್ಗ ಮುನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಐದು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಝಕಾತ್ (ದಾನ) ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ 2.5) ಪಾಲವನ್ನು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜವಾಬ್