<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ‘ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>ನಗರದ ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ‘ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ–2026’ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p><p>‘ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಓಟಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ, ಸಾವು, ಬೀಗರ ಊಟ, ಔತಣಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಸದನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು, ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಲೋಹಿಯಾ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. </p><p>‘ನಾನು 2013ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವನಾಗಲು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಿಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದರು. </p><p>ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅರ್ಹರು. ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಓದಿಕೊಂಡ ಕಿಮ್ಮನೆ ಅವರು ಸಭ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದರೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ₹4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣ. ಅವರನ್ನು ‘ಐಟಿ ಕೃಷ್ಣ‘ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ನೆನಪುಗಳ ನುಡಿತೋರಣ</strong></p><p>‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ’ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು, ‘ಸಾಹಿತ್ಯ–ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ’ ಕುರಿತು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ. ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ‘ಆಡಳಿತದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ’ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ‘ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ’ ಕುರಿತು ವಕೀಲ ಜೀರಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ನಡೆದ ‘ನೆನಪುಗಳ ನುಡಿತೋರಣ’ದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬದುಕು–ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೋಟ ನೀಡಿದವು. </p><p>ವಿದ್ಯಾನ್ ಮೈಸೂರು ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ‘ಕೃಷ್ಣಾಂಜಲಿ’ ಗೀತ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುದ ನೀಡಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>