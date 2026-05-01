ಗಾಂಧಿ ಭವನ: ಜಿ.ಎನ್‌.ಮೋಹನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಂವಾದ ಮೇ 3ರಂದು

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಆಪ್ತ ಸಂವಾದ - ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯು ಮೇ 3ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿ.ಎನ್. ಮೋಹನ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಿಯಾದ ‘ನನ್ನೊಳಗಿನ ಹಾಡು ಕ್ಯೂಬಾ’ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜಿ. ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂವಾದ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ-ಕರ್ನಾಟಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಎಂಪ್ಟಿ ಪಾಕೆಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಬಹುರೂಪಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗವಿದೆ. </p><p>ಆಪ್ತ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>