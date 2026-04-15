ಹಲಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಹಲಗೂರು: 'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಿಧಾನ ದೊರಕಿದ್ದು, ದೇಶದ ನಾಗರೀಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಲಗೂರು ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಟರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಲಗೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಲಂಗೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸಾಗ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ, ಕಟಕಯ್ಯ, ನಾಗಯ್ಯ, ಮಹಮದ್ ಸಲೇಹಾ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ರಾಮಲಿಂಗ ನಾಯಕ್, ಕಾಳಯ್ಯ, ಎಎಸ್ಐ ಶಿವಣ್ಣ, ಮಧುಸೂದನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>