ಬೆಳತೂರು ಡೇರಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ.ಈರೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಲಗೂರು: ಸಮೀಪದ ಬೆಳತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಈರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>11 ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ವಿ.ಮುತ್ತುರಾಜು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಸಿ.ಈರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ.ವಿ.ದಿಲೀಪ, ಕೆ.ನಾಗರಾಜು, ಬಿ.ಕೆ.ರಮೇಶ್, ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ರತ್ನಮ್ಮ, ಸಿ.ಶೃತಿ, ಶಿವಮ್ಮ, ನಾಗರಾಜು ಅರಸು, ಬಿ.ಸಿ.ರಾಜೇಶ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಬಿ.ಡಿ.ಪವಿತ್ರಾ, ಹಾಲು ಪರೀಕ್ಷಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್, ನಾಗೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-40-1285981772</p>