‘ಗವಿ ಮಠ’ದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ: ಷಡಕ್ಷರ ಕವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಹಲಗೂರು: ನಡುಗನ್ನಡ ಕವಿ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಭೂಮಿ 'ಗವಿ ಮಠ'ದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಡಗರ-ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಮಠದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ, ದಾನಿಗಳು, ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ದಾಸೋಹ ಮಠ, ಷಡಕ್ಷರ ದೇವ ಮಂಗಳ ಮಂಟಪ' ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು 'ನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ರಾಜ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಬಸವ ಮಹಾದ್ವಾರ' ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಇಂದಿನಿಂದ (ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ) ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನೂರಾರು ಬಾಣಸಿಗರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಗೂರು ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-948 ರಿಂದ ಮಠದವರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಕಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಸೇವೆ, ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ದ್ವೀತಿಯ ಯಾಗಶಾಲೆ ಪೂಜೆ, ಪುನರ್ ಕಲಶ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಾರುದ್ರ ಹೋಮ, ಪ್ರಧಾನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಹೋಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೃತೀಯ ಯಾಗಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಜಯಾದಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ, ಅನ್ನ ಬಲಿ, ಅಗ್ನಿ ದರ್ಶನ, ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೇ 1 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇಗುಲ ಮಠದ ನಿರ್ವಾಣಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ 'ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಅಥವ ಭೃಗುಮುನಿಯ ಗರ್ವ ಭಂಗ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಹಾಕವಿ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವರು ಕೆಲ ಕಾಲ ನೆಲಸಿ, ಹಲವು ಕಾವ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಭಾಗದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಂತರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು.
ಷಡಕ್ಷರಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಂಚದಳ, ತ್ರಿದಳ ಬಿಲ್ವ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಏಕದಳ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮರ ಇದೆ. ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈಡೇರಿಸುವರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವೀನ್ ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ, ಗವಿಮಠದ ಭಕ್ತ

ಕೋಪ, ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನ ಇದ್ದವರು ಗವಿಮಠದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಸಿತಗೊಂಡು, ಶಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಪೀ