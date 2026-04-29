ಬುಧವಾರ, 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya

‘ಗವಿ ಮಠ’ದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ: ಷಡಕ್ಷರ ಕವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಚೇತನ ಕುಮಾರ ಎ.ಬಿ.
Published : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:04 IST
Last Updated : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಾಕವಿ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವರು ಕೆಲ ಕಾಲ ನೆಲಸಿ, ಹಲವು ಕಾವ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಭಾಗದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಂತರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು.
ಷಡಕ್ಷರಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಂಚದಳ, ತ್ರಿದಳ ಬಿಲ್ವ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಏಕದಳ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮರ ಇದೆ. ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈಡೇರಿಸುವರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವೀನ್ ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ, ಗವಿಮಠದ ಭಕ್ತ
ಕೋಪ, ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನ ಇದ್ದವರು ಗವಿಮಠದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಸಿತಗೊಂಡು, ಶಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಪೀಠಾದ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗವಿಮಠ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಎಚ್.ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ
KarnatakaMandyaTemplefestival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT