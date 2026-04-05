ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್

ಪಾಂಡವಪುರ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೀಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಡ್ಡೆಪ್ಪ ರೋಣದ ಈಚೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಜಮಾಬಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೇ ನಂ.4ರಲ್ಲಿ 39 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪು) ಮತ್ತು 21 /1ಎ ಸರ್ವೇ ನಂ.39 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಮಂಟಪ ವನ್ನು ಪುನಶ್ವೇತನಗೊಳಿಸಿ, ಗಿಡಗಂಟಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ವಾಯುವಿಹಾರ , ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿ ಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>