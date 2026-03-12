ನಾಗಮಂಗಲ: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ

<p>ನಾಗಮಂಗಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ‘ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಟೋಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ತಡೆದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ಸವಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸವಾರರಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಎ.ಟಿ.ಶಿವರಾಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಬಿ.ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ಸವಾರರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಥಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ವಿ.ನಾಗರಾಜು, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎಲ್.ಶಿವಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎ.ಎಚ್.ಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರೊ.ದೇವಾನಂದ್, ಜಿ.ಹಂಪೇಶ್, ಸಿವಿಲ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಧುಕುಮಾರ್, ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಯೋಗೇಶ್, ಯಶ್ವಂತ್, ಶುಭೋದಯ, ಅಖಿಲ, ಉಷಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>