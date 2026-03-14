ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ: 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 468 ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ರಂದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇ–ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು. 468 ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೋಟೆಲ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 468 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು (318), ಮಂಗಳೂರು (34), ಮೈಸೂರು (33) ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ, ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿವೆ. ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ: 2020ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮತ್ತು ಇ–ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 2024ರಂದು ಸೆ.28ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. 2024ರ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದು ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೂ ಕರೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ದುಗುಡ ತಂದಿದ್ದವು. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಪತ್ತೆಯೇ ಸವಾಲು: 'ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಇ–ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಜಾಡು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೂ ಹಾವಳಿ: 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸುಮಾರು 30 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಇ–ಮೇಲ್ನಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ತಂಡ, ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 'ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹುಸಿ ಬೆದರಿಕೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಟಿ.ಎಸ್.ಸತ್ಯಾನಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಡ್ಯ ವಕೀಲರ ಸಂಘ

ತನಿಖೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಡಿಟ್' ಮಾಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಿ.ಜೆ.ಶೋಭಾರಾಣಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಂಡ್ಯ

ನ್ಯಾಯಾಲ