ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟದ ಮಠದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3ರಿಂದ

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಸಮೀಪದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟದ ಮಠದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏ.3ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ.3ರಂದು ಹೋಮ, ಪ್ರವೇಶ, ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4ರಂದು ಏಕದಶ ರುದ್ರ ಪೂಜೆ, ಶಿವಪೂಜೆ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಪುಷ್ಪಾಂದೋಳಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 5ರಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತೂರು ವೀರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ , ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕನಕಪುರ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ವೀರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೊರ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ/ ಭೃಗುಮುನಿಯ ಗರ್ವಭಂಗ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟದ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.