ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ರಂಜಾನ್‌ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಗಮ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಪಟ್ಟಣದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯೂಬ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಕ್ಕೂರ್, ಕವಿ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಬರ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ರೇಷ್ಮಾ ಭಾನು ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಜೆಯ ಊಟ ಮಾಡಿದರು.

ಗಂಜಾಂನ ಐತಿಹಾಸಿ ಅಬ್ಬೆ ಡುಬಾಯೀಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಪಾದ್ರಿ ಸಗಾಯ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಮುಖಂಡ ಅಂತಪ್ಪ, ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಎಸ್. ತುಕಾರಾಂ, ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಬಿ.ಸುಜಯಕುಮಾರ್, ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಾಹಿತಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಶಂಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜತೆ ಸಹ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಎಸ್. ತುಕಾರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಹ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ನಮ್ಮದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡಾ.ಬಿ.ಸುಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮದು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸಮ್ಮಿಳತವಾಗಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೀಡು. ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾದರೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಗಂಜಾಂನ ಅಬ್ಬೆ ಡುಬಾಯೀಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಪಾದ್ರಿ ಸಗಾಯ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, 'ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಗಂಜಾಂ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ ನೂರ್ ಮಹಮದ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, 'ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ' ಎಂದರು. ವಕೀಲ ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮೇಗೌಡ, ಸುಜಾತ ಅರಸ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ, ಲೋಕೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.