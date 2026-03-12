ಮಂಡ್ಯ: ಜೆಡಿಎಸ್‌; ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ– ಕ್ಷೇತ್ರವಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಳೆಬೂದನೂರು, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರು, ಮದ್ದೂರು– ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಎ.ಬಿ. ಬಿಳಿಗೌಡ, ಮಳವಳ್ಳಿ– ಹನುಮಂತು ತಳಗವಾಡಿ, ಪುಟ್ಟರಾಮು, ನಾಗಮಂಗಲ– ಎಂ.ಸಿ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಎಚ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ.</p>.<p>ಮೇಲುಕೋಟೆ– ಎಸ್.ಎ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಕೆ.ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ– ದಶರಥ ಮಹದೇವಪುರ, ಸುರೇಶ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ– ಎಂ.ಮೋಹನ್, ಎ.ಆರ್.ರಘು ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ 51 ಸದಸ್ಯರು, 15 ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>