ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 141 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ದ ಹಕ್ಕು ಒದಗಿಸಬೇಕು , ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಜಯನಗರ ನಿವೇಶನದಾರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಬುಧವಾರ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಬಸ್ತಿ ರಂಗಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸ್ತಿ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ , ಕುಳುವಾಡಿ ಇನಾಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1967–68ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ, ಕುಳುವಾಡಿ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿ, 9 ಜನ ಕುಳುವಾಡಿ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ನಿವೇಶನನೀಡಿ, ಉಳಿಕೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದರು. ಕುಳುವಾಡಿಕೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿವೇಶನದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪರವಾಗಿ ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಚೆಲುವಯ್ಯ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಮೇಶ್,ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಪ್ರೇಮಮ್ಮ, ಸೋಮಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>