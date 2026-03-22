ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ:ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಮನವಿ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜರುಗುವಂತೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಿಕ್ಕೇರಿಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಜಯರಾಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಸಂಜೆ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ರಥದ ಬಳಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ, ರಥ ಎಳೆಯುವಾಗ ಅಡ್ಡಾಡುವಿಕೆ, ಜೂಜಾಟ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ, ಅನಧಿಕೃತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವಿಕೆ, ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದದ ಹಾರನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸಹಕರಿಸಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಡ, ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡದಿರಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ, ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿ, ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಟ, ತಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಡದಿರಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು. ರಥದ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂನಾಸಿ, ಕೆಂಚಮ್ಮ, ಮಾರಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ವಠಾರದ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಣ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-40-544366581</p>